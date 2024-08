Guarani x Santos, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Guarani e Santos jogam nesta quarta-feira (21/8), às 19h (de Brasília), no Brinco de Ouro, pela 22ª rodada da Série B do Brasileiro. O Peixe vem de derrota para o Avaí dentro de casa e perdeu a liderança da competição. Assim, busca uma resposta rápida para reagir. Já o Bugre é o lanterna da competição, com apenas 17 pontos, mas deu sinais de reação ao golear a Chapecoense, fora de casa, em sua última partida. Este duelo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia a transmissão a partir das 17h30, com um esquenta sob o comando de Aldo Luiz.