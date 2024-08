Affair de Bellingham recebe chuva de elogios após fotos

Laura Celia, apontada como affair de Jude Bellingham, astro do Real Madrid, voltou a causar nas redes sociais. A holandesa de 25 anos publicou fotos de vestido e recebeu uma chuva de elogios em seu perfil no Instagram.

Nas imagens, a modelo aparece caminhando com um vestido predominantemente preto, com a base na cor branca. Além disso, os registros também contam com fotos dela usando outro look, desta vez mais à vontade, de short e uma camisa que destaca sua boa forma.

“Elegante em preto”, escreveu Laura na legenda.

Logo após a publicação, a holandesa recebeu diversos elogios de seus seguidores: “Maravilhosa”, “Lindo vestido”, “Anjo” – foram algumas das reações.

Veja as fotos:

A notícia sobre o relacionamento da modelo e influenciadora com o jogador foi revelada pelo jornal inglês ‘The Sun’. Laura teria sido visto com frequência no Santiago Bernabéu, estádio do Real Madrid, onde atua Bellingham, na última temporada. Contudo, o casal mantém a discrição sobre o romance.

No Instagram, a holandesa soma atualmente mais de meio milhão de seguidores e chama atenção pelas fotos sensuais, esbanjando beleza por diferentes países pelo mundo.

