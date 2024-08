Antony faz postagem após conclusão de caso sobre agressão

O atacante Antony, do Manchester United, fez uma publicação em uma rede social após ser absolvido de uma investigação sobre agressão contra sua ex, Gabi Cavallin. Nesta quarta-feira (21), o jogador usou uma passagem bíblica como agradecimento sobre a conclusão do caso.

A postagem foi feita no story do perfil pessoal do ex-São Paulo no Instagram.

“Nenhuma arma forjada contra ti prosperará”, compartilhou o jogador, que também escreveu a mensagem “Deus é justo” na publicação.

Na última terça-feira (20), a defesa do jogador emitiu uma nota onde declarou sempre ter acreditado nas investigações e na comprovação da inocência de Antony. As autoridades concluíram o caso no início da semana, sem o indiciamento de Antony.

Os advogados de Gabi também se manifestaram por meio de nota. Porém, declararam o recebimento da decisão com surpresa e acrescentaram que o jogador do United dificultou as investigações. Além disso, afirmaram que as provas não deixam dúvidas de que a DJ foi vítima, tanto no Brasil quanto na Inglaterra, de agressões físicas e psicológicas, e que aguardam pronunciamento do Ministério Público.

Denúncia sobre agressão de Antony a Gabi Cavallin O relacionamento entre Antony e Gabi Cavallin durou cerca de dois anos. Porém, em 2023, a DJ fez denúncias às polícias de São Paulo e de Manchester contra o jogador. Na Inglaterra, a ação engloba quatro crimes: assédio, cárcere privado, agressão e lesão corporal grave. As penas podem variar entre multa (para o caso de assédio) e até 26 anos de prisão (lesão corporal grave). Em depoimento à polícia de Manchester sobre o caso da lesão, Gabi contou que, em maio de 2023, Antony teve um "surto de ciúme" e a agrediu com uma taça de vinho. De acordo com o depoimento, o atacante "se ajoelhou na frente da DJ e retirou a taça que estava em sua mão de forma abrupta e a arremessou na direção de seu rosto. Para se defender, Gabriela colocou a mão instintivamente na frente e bloqueou a taça, que estilhaçou seus dedos, causando cortes bem profundos". Machucada, a DJ teria tentado procurar assistência médica, mas foi impedida pelo jogador de deixar o local. Consta no depoimento que Antony "impediu que a vítima fosse imediatamente socorrida em uma unidade hospitalar, tendo posteriormente continuado a proferir xingamentos e praticar agressões físicas e verbais, mesmo com a vítima gravemente machucada, mantendo-a sob cárcere privado no interior de sua residência". Nas redes sociais, Gabi publicou diversas mensagens entre os dois. Ela também compartilhou registros das agressões, citando ainda um episódio em que Antony deu uma cabeçada nela. O atacante nega todas as acusações e alega que o conteúdo da conversa teria sido adulterado pela DJ a fim de incriminá-lo.