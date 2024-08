Dybala chega a acordo com Al-Qadsiah, diz emissora de tv

Dybala está no futebol italiano desde 2012 - (crédito: Foto: FILIPPO MONTEFORTE/AFP via Getty Images)

A vida de Dybala na Itália, parece, enfim, chegar ao término. Afinal, o argentino acertou com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Pelo menos é o que garante a SkySports, da Itália. Os clubes, porém, ainda não confirmam a negociação, especulada em 3 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões na cotação atual).

No entanto, ainda segundo a publicação, falta um “detalhe” importante: a liberação da Roma. Caso a Loba aceite liberar o jogador, Dybala receberá cerca de 25 milhões de euros por temporada (aproximadamente R$ 150 milhões). A reportagem conta ainda que o atleta queria seguir na Europa. Fato é que a multa rescisória do argentino é de 12 milhões de euros (72 milhões de reais).

Dyabala está com 30 anos (completa 31 em novembro) e começou a carreira no modesto Instituto, da Argentina. De lá, transferiu-se para o Palermo, da Itália, onde ficou por três temporadas: 2012/13; 2013/2014 e 2014/2015. O argentino foi um dos destaques do título da Série B de 2013/2014.

Ele transferiu-se para a Juventus em 2015, onde conquistou 12 títulos nacionais, incluindo cinco Scudettos. Dybala disputou as duas últimas temporadas com a Roma, sem conquistar títulos. Na última temporada, Dybala marcou 16 gols e deu nove assistências em 39 partidas com a camisa da Roma. Na atual temporada, ele soma um jogo (100% das partidas).

Já pela seleção argentina, Dybala tem três títulos, incluindo a Copa do Mundo de 2022.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.