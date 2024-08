Real negocia empréstimo de Reinier ao Norwich

O Real Madrid negocia o empréstimo do meia-atacante Reinier ao Norwich City, da segunda divisão inglesa. As partes entendem que a mudança de ares é um bom caminho para o jogador. No entanto, segundo o site “GE”, os envolvidos ainda negociam os últimos ajustes. Inclusive, as conversas se arrastam desde o início do mês.

O clube inglês quer definir um valor para ficar em definitivo com o jogador após a temporada. O Real Madrid, porém, só aceita essa cláusula se Reinier ajudar a levar o Norwich ao acesso. Até aqui, foram apenas duas das 46 rodadas.

Fato é que Reinier não está nos planos do Real Madrid para a temporada 2024/2025 após retornar de empréstimo da Itália. Nas últimas semanas, o Flamengo e o Rayo Vallecano, também de Madri, demonstraram interesse no atleta. Na temporada passada, Reinier defendeu o Frosinone, da Itália, com três gols e duas assistências em 23 partidas.

Reinier foi revelado pelo Flamengo, em 2019. Naquele ano “mágico” para o torcedor, ele fez seis gols e deu duas assistências em 15 jogos. Em janeiro do ano seguinte, completou 22 anos e transferiu-se para o Real Madrid por 30 milhões de euros (136 milhões).

Reinier, porém, ainda sequer estreou pelo Real Madrid. Ao longo desses quatro anos e meio, defendeu o Real B, Borussia Dortmund, Girona, além do Frosinone. O auge na Europa foi em 2021, quando conquistou a Copa da Alemanha e o ouro olímpico.

