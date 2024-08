Bolívar x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bolívar e Flamengo decidem, na noite desta quinta-feira (22), uma das vagas para as quartas de final da Libertadores. No Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, a bola rola às 21h30 (de Brasília). O Rubro-Negro, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, terá que lidar, principalmente, com dois fatores: os desfalques e a altitude. O segundo, aliás, deve ser o mais delicado, afinal, a cidade boliviana fica 3.600 metros acima do nível do mar.

Com a vantagem que conseguiu no Maracanã, o time do técnico Tite pode perder por um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga. Em casa de uma vitória do Bolívar por dois gols de diferença, a partida irá para os pênaltis.

Onde assistir

A Espn e o Disney+ transmitem a partida.

Como está o Bolívar

O Bolívar, que poupou alguns jogadores na partida contra o San Antonio, pelo Campeonato Boliviano, no domingo (empate em 0 a 0), vai com força máxima para esse confronto. Em resumo, se vencer o jogo por três gols de diferença, a equipe do técnico Flávio Robatto avança para a próxima fase.

Como está o Flamengo

O Flamengo terá sete desfalques para essa partida. No departamento médico, Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Wesley não ficam à disposição, assim como Allan, que apresentou traços falcêmicos e não pode disputar partidas na altitude. Cebolinha e Viña, que não jogam mais neste ano, completam a lista de baixas.

Assim, para buscar controlar a vantagem, o técnico Tite vai reforçar o meio-campo do Flamengo com Léo Ortiz, que jogará ao lado de Erick Pulgar, Gerson e De La Cruz. Por outro lado, Luiz Araújo e Carlinhos ficam no ataque.

BOLÍVAR (BOL) X FLAMENGO

Jogo de volta das oitavas de final da Libertadores

Local: Estádio Hernando Siles, La Paz (BOL)

Data e hora: 22/8/2024, 21h30 (de Brasília)

BOLÍVAR: Lampe; Jesús Sagredo, Orihuela, Anderson de Jesus e José Sagredo; Justiniano, Saucedo e Vaca; Fábio Gomes, Bruno Sávio e Oviedo. Técnico: Flávio Robatto.

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Léo Ortiz, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos. Técnico: Tite.

Árbitro: Yael Falcón (ARG)

Auxiliares: Facundo Rodríguez (ARG) e Maximiliano del Yesso (ARG)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

