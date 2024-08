Champions: Young Boys vence Galatasaray e abre vantagem no playoff

O Young Boys está mais próximo de confirmar a vaga na fase de liga da Champions. Em uma partida eletrizante, os suíços venceram o Galatasaray por 3 a 2, nesta quarta-feira (21), e abriram vantagem no playoff da principal competição de clubes do planeta. Os donos da casa abriram uma bela vantagem no primeiro tempo, com dois gols do atacante Joel Monteiro. Por outro lado, os turcos animaram a segunda etapa, e buscaram o empate com Michy Batshuayi, duas vezes. No entanto, Bardakrci deixou os visitantes com um jogador a menos na reta final da partida e Filip Ugrinic, de pênalti, confirmou o triunfo para os suíços.

Dessa maneira, o Young Boys leva a vantagem do empate para o jogo da volta, na Turquia, que será disputado na próxima semana. Por outro lado, os turcos terão a possibilidade de definir a classificação em casa, com o apoio de seus torcedores.

Uma vitória do Galatasaray por um gol de diferença no jogo da volta leva a definição da vaga para os pênaltis.

Playoffs da Champions – Jogos de ida

Terça-feira (20/8)

Bodo/Glimt 2×1 Estrela Vermelha

Lille 2×0 Slavia Praha

Dinamo Zagreb 3×0 Qarabag

Quarta-feira (21/8)

Young Boys 3×2 Galatasaray

Midtjylland 1×1 Slovan Bratislava

Dínamo de Kiev 0x2 RB Salzburg

Malmo 0x2 Sparta Praga

