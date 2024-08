Chelsea x Servette: onde assistir, escalações e arbitragem

A última chance do Chelsea disputar uma competição internacional na temporada 2024/25. Nesta quinta-feira (21), os Blues recebem o Servette, da Suíça, às 16h (de Brasília), pelo jogo de ida do playoff da Liga Conferência, a terceira competição de clubes do futebol europeu. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, e os ingleses tentam abrir vantagem para confirmar a participação no torneio.

Como chega o Chelsea

Apesar do favoritismo para conquistar a classificação, o Chelsea não vive um bom início de trabalho com o técnico Enzo Maresca. Isto porque o treinador conquistou apenas uma vitória nos seis amistosos de pré-temporada, além da derrota na estreia da Premier League 2024/25.

Ao mesmo tempo, os Blues precisam lidar com alguns desfalques. Reece James, Dorde Petrovic, Omari Kellyman estão fora de combate, enquanto Conor Gallagher ainda vai definir o futuro no clube e segue fora de ação.

Como chega o Servette

Por outro lado, os suíços querem aproveitar a fase de instabilidade do Chelsea e levar um bom resultado para o jogo da volta, onde decidem a classificação diante de seus torcedores.

Além disso, o suíço Dereck Kutesa, autor de dois gols nos últimos dois jogos, é o artilheiro do time neste início de temporada sob o comando de Thomas Häberli, também suíço. Häberli assumiu o cargo após três anos treinando a seleção da Estônia.

Chelsea x Servette

Jogo de ida do playoff da Liga Conferência

Data e horário: quinta-feira, 22/08/2024, às 16h (de Brasília)

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Chelsea: Jorgensen; Gusto, Tosin, Colwill, Cucurella; Enzo Fernández, Lavia; Palmer, Dewsbury-Hall, Neto; Guiu. Técnico: Enzo Meresca.

Servette: Frick; Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou; Douline, Ondoua; Stevanovic, Antunes, Kutesa; Crivelli. Técnico: Thomas Häberli.

Árbitro: Jérémie Pignard (França)

VAR: Benoît Millot (França)

Onde assistir: ESPN e Disney+

