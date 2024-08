Técnico do Burnley freia empolgação com filho de Ronaldinho

Técnico do Burnley, Scott Parker, comentou sobre a chegada do filho de Ronaldinho Gaúcho ao clube. O atacante João Mendes, de 19 anos, assinou contrato com a equipe inglesa na semana passada, mas o comandante pediu a torcida contenha a empolgação. Inclusive, o treinador reforçou que o jovem sequer deve ser usado por agora.

“Vemos como um jogador em desenvolvimento e é um projeto nesse sentido. Até agora a papelada não foi assinada, mas definitivamente há algo. Entendo a empolgação em torno disso. Mas ele sabe por que está vindo para cá em termos de desenvolvimento, então eu não gostaria de colocar mais pressão do que a que já existe sobre ele”, comentou o técnico.

O Burnley terminou na 19ª posição da Premier League na última temporada. Assim, foi rebaixado e está disputando a Championship, a segunda divisão inglesa, em 2024/25. João chegou ao Reino Unido no início da semana passada, realizou exames médicos e assinou um contrato até 2026 com a equipe.

João Mendes nasceu no Rio de Janeiro e teve rápidas passagens pelas categorias de base do Flamengo, Vasco e Boavista até acertar com o Cruzeiro, onde jogou entre 2018 e 2022. O menino ainda teve passagem pelo Barcelona, antes de ir para o Burnley, onde deve fazer sua estreia como profissional.

Ele permaneceu no Barça até o final de junho deste ano, quando seu contrato foi encerrado. O jovem é fruto do relacionamento de Ronaldinho Gaúcho com Janaína Natielle Mendes, ex-bailarina. Na época dos testes na Toca da Raposa, a mãe teve um papel importante na decisão de levar João para as categorias de base do Cruzeiro.

João ingressou na Toca da Raposa em maio de 2018, quando tinha 13 anos. No ano seguinte, ao completar 14 anos, assinou um contrato com a Raposa para treinar na categoria sub-14. O jogador participou de competições de base e conquistou títulos nas categorias em que esteve envolvido.