Inter encaminha contratações de D’Alessandro e Mazzuco; saiba funções

O Internacional encaminhou a contratação de D’Alessandro para a função de diretor esportivo e de André Mazzuco para o posto de executivo. O clube gaúcho pretende anunciá-los nas próximas horas.

Mazzuco está livre no mercado desde que foi demitido do Athletico no fim de julho, após quatro meses de trabalho no time paranaense. O profissional trabalhou com John Textor no Botafogo e soma passagens também por Paysandu, Bragantino, Santos, Cruzeiro e Vasco.

D’Alessandro chega ao Inter para assumir o cargo de diretor esportivo deixado por Magrão, demitido em 11 de agosto. O argentino atuou como coordenador técnico de sub-20 e profissional do Cruzeiro entre março e dezembro de 2023. Ele deixou Belo Horizonte por questões familiares.

O Inter, aliás, não descarta ainda contratar um coordenador técnico. O presidente Barcellos, enquanto negociava com Roger, fez uma investida por Abel Braga, que rechaçou a procura. Entretanto, o ex-treinador, em declaração recente, deixou aberta a possibilidade de retornar ao Beira-Rio.

