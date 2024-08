São Paulo x Nacional (URU): onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara o Nacional-URU nesta quinta-feira (22), às 19h, no Morumbis, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. As equipes ficaram no 0 a 0, no Uruguai, pelo duelo de ida. Assim, quem vencer no Cícero Pompeu de Toledo, avança para as quartas de final. Uma nova igualdade, leva a decisão para as penalidades máximas.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Paramount+.

Como chega o São Paulo

O técnico Luis Zubeldía tem diversos desfalques para a partida, mas só um que afeta o time titular. Afinal, o atacante Ferreira sofreu uma lesão na coxa esquerda e está fora de combate. Assim, surge um espaço na equipe principal. O treinador argentino deve escalar Rodrigo Nestor ou Wellington Rato. Se o primeiro for escolhido, a configuração do time não deve mudar, mas se for o segundo, Lucas deve atuar mais aberto pelo lado esquerdo. Além disso, Patryck Lanza, que deixou o Choque-Rei desacordado, também está fora. Moreira, Pablo Maia e Alisson estão no departamento médico. Em contrapartida, Igor Vinícius deve voltar a lista de relacionados.

Como chega o Nacional-URU

Já pelo lado dos uruguaios, o técnico Martín Lasarte tem algumas dúvidas a resolver. Polenta sentiu problema e não participou dos treinos durante a semana, podendo ficar fora da partida desta quinta-feira. Além disso, Coates, com desgaste muscular ainda é dúvida. Gonzalo Carneiro e Federico Santander são desfalques confirmados por conta de lesão. Assim, o treinador terá que quebrar um pouco a cabeça para montar o time titular no Morumbis.

SÃO PAULO X NACIONAL-URU

Jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores

Local: Estádio do Morumbis, São Paulo (SP)

Data e hora: 22/8/2024, às 19h (de Brasília)

SÃO PAULO: Rafael, Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo, Bobadilla e Luciano; Lucas, Calleri e Nestor (Wellington Rato). Técnico: Luis Zubeldía.

NACIONAL-URU: Luis Mejía; Lozano, Sebastián Coates, Diego Polenta e Gabriel Báez; Sanabria, Christian Oliva e Alexis Castro; Antonio Galeano, Ruben Bentancourt e Diego Zabala. Técnico: Martín Lasarte

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Auxiliares: Alexander Guzman (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

