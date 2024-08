Belgrano x Athletico: onde assistir, escalações e arbitragem

O Athletico precisa de um simples empate para seguir na Sul-Americana. Nesta quinta-feira, o Furacão encara o Belgrano, às 19h, pelo jogo de volta das oitavas da competição. No primeiro jogo, a equipe brasileira venceu por 2 a 1, na Ligga Arena, em Curitiba.

Como chega o Belgrano

A equipe argentina optou por descansar alguns de seus principais jogadores na última rodada do Campeonato Argentino, o que resultou em uma derrota por 1 a 0 para o Huracán. Para ficar de olho: Franco Jara, que será titular na partida. Com 10 gols marcados na temporada, ele é a maior aposta ofensiva da equipe para decisão.

Entretanto, o técnico não poderá contar com o chileno Matías Marín, que sofreu lesão no pé e retorna na próxima semana. Matias Daniele (lesão no joelho), Lucas Passerini (lesão no ligamento cruzado) e Ulises Sánchez (lesão no ligamento cruzado), afinal, são os demais desfalques do Belgrano.

Como chega o Athletico

O Athletico, aliás, sofreu uma derrota por 2 a 1 em casa para o Juventude na última rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Martín Varini, inclusive, optou por poupar seus principais jogadores, utilizando-os apenas no segundo tempo. Agora, para o confronto contra o Belgrano, a equipe ganha reforços importantes, como Thiago Heleno e Fernandinho. Por outro lado, o goleiro titular Léo Linck está fora devido a uma lesão no tornozelo, sendo substituído por Mycael. Contudo, o goleiro titular foi relacionado para o duelo.

Outros atletas, aliás, acusaram desgaste físico nos últimos dias, como Erick, Christian, Cuello, Canobbio, Mastriani e Esquivel. No entanto, como trata-se de uma partida decisiva devem entrar em campo.

BELGRANO x ATHLETICO

Oitavas de final da Sul-Americana – Jogo de volta

Data-Hora: 22/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mário Alberto Kempes, Córdoba (ARG)

Onde assistir: Paramount+

BELGRANO: Ignácio Chicco; Alejandro Rebola, Matías Moreno e Meriano; Barinaga, Metilli; Facundo Quignon, Esteban Rolón e Juan Velásquez; Nicolás Fernández e Franco Jara. Técnico: Juan Cruz Real.

ATHLETICO: Mycael; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Christian, João Cruz (Zapelli); Cuello, Mastriani e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

Árbitro: Carlos Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (Ambos Paraguai)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.