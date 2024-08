Michael chega ao Brasil e já tem data para assinar com Flamengo

Michael já chegou ao Brasil para fechar com Flamengo - (crédito: Foto: Divulgação / Al Hilal)

Primeiro reforço contratado pelo Flamengo para o segundo semestre, Michael já está no Brasil. O jogador desembarcou em São Paulo na noite desta quarta-feira e chegará ao Rio na madrugada de quinta.

“Estou muito feliz, mas estou cansado. Volto com mais bagagem (dá uma risada e olha para as malas), fui muito feliz aqui, fui muito feliz lá. Estou retornando, espero fazer o meu melhor. Que possamos construir uma linda história”, disse Michael ao canal “Flazoeiro”.

Michael, aliás, vai assinar contrato com o Flamengo por quatro temporadas. De acordo com apuração do J10, o jogador vai concretizar a transferência em hotel na Barra da Tijuca, na manhã desta quinta-feira, ao lado da diretoria rubro-negra. Depois disso, o Rubro-Negro pode anunciar o atacante.

A carreira de Michael

Após destacar-se pelo Goiás, Michael foi contratado pelo Flamengo em 2020 e defendeu o clube carioca por duas temporadas. Foram 105 jogos com o Manto, com 23 gols marcados cinco títulos: Brasileirão de 2020, duas Supercopas do Brasil e dois Cariocas.

Os números no Al Hilal, onde atuou sob comando de Jorge Jesus e teve Neymar como companheiros, são similares: 110 partidas, 22 gols e 22 assistências.

