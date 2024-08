Clube da Arábia Saudita se interessa por Wesley, do Corinthians; veja valores

O atacante Wesley, do Corinthians, despertou o interesse do Al-Nassr, da Arábia Saudita, que sinalizou que fará uma oferta pelo jogador nos próximos dias. A informação é do portal “ge”. Caso seja negociado o atleta poderá ser companheiro de Cristiano Ronaldo.

Aprovado pelo fundo soberano saudita, que detém 75% do Al-Nassr, Wesley se encaixaria em uma das vagas de atleta estrangeiro de até 21 anos do clube. Atualmente, ele tem 19 anos e alterna entre a titularidade e o banco de reservas no Corinthians.

Leia mais: Corinthians se prepara para comprar Hugo Souza em definitivo

A diretoria do clube paulista sinaliza que uma venda poderia chegar a 25 milhões de dólares (cerca de R$ 137 milhões na cotação atual), mas aceita iniciar conversas a partir de 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110 milhões). Agora, aguarda-se a proposta oficial.

Corinthians e Wesley tem contrato até o ano de 2027

Wesley, aliás, é um dos jogadores que mais atuaram sob o comando do técnico Ramón Díaz, mas vem perdendo espaço. O jogador tem contrato até 2027 com o Corinthians, que detém 70% dos direitos econômicos vinculados ao atacante. Na temporada, o atacante fez cinco gols e contribuiu com quatro assistências em 46 jogos.