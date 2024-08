Fortaleza vence Rosario Central de virada e avança às quartas da Sul-Americana

O Fortaleza está classificado para as quartas de final da Sul-Americana e teremos um duelo entre clubes brasileiros. Em uma partida de pouca inspiração, mas muita entrega, o Leão venceu o Rosario Central por 3 a 1, de virada, e garantiu a classificação com o triunfo na Arena Castelão, nesta quarta-feira (21). O zagueiro Mallo abriu o placar para o clube argentino, enquanto Lucero, em seu retorno ao time titular, Yago Pikachu e Lucas Sasha confirmaram o triunfo dos donos da casa. Todos os gols saíram no segundo tempo.

Dessa maneira, o Fortaleza enfrenta o Corinthians nas quartas de final da Sul-Americana. As equipes se enfrentam no Castelão no próximo dia 17 de setembro, com horário a confirmar. O segundo e decisivo jogo será na casa do Timão, no próximo dia 26 de setembro.

Além disso, o Fortaleza manteve o ótimo momento na temporada e chegou ao 11º jogo de invencibilidade. AO mesmo tempo, o Leão é o atual vice-líder do Brasileirão.

Por outro lado, o Rosario Central se despede da Sul-Americana nas oitavas da competição e segue em má fase na temporada. Isto porque o clube argentino é apenas o 13° colocado na liga nacional, com 15 pontos somados em 11 jogos.

O jogo

As equipes não fizeram um grande primeiro tempo. Em casa, o Fortaleza não deu nenhuma finalização ao gol adversário e o goleiro João Ricardo tampouco precisou trabalhar. O Rosario deu apenas uma finalização nos primeiros 45 minutos e, apesar de ter passado perto, saiu direto pela linha de fundo.

A segunda etapa, no entanto, foi mais animada. Após as equipes voltarem com alterações, o Rosario Central abriu o placar logo aos dois minutos com o zagueiro Mallo, em jogada de bola parada. Mas, o Leão reagiu e buscou o empate aos seis minutos, com Lucero, após bela jogada coletiva. No decorrer da partida, as equipes fizeram um duelo equilibrado, mas poucas chances reais de gol foram criadas. Até que Yago Pikachu aproveitou belo passe de Tinga e tocou na saída do goleiro para confirmar a virada. Assim, os argentinos sentiram o golpe e ainda deu tempo para o Leão ampliar. Lucas Sasha, que havía saído do banco de reservas, completou o placar de 3 a 1 no Castelão.

FORTALEZA 3X1 ROSÁRIO CENTRAL

Copa Sul Americana/Oitavas de final/Volta

Data e horário: 21/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Kusevic, Cardona e Bruno Pacheco; José Welison (Hércules, no intervalo), Pedro Augusto (Lucas Sasha, no intervalo) e Pochettino; Breno Lopes, Yago Pikachu e Lucero (Renato Kayzer, aos 38′ do 2t). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ROSARIO CENTRAL: Broun; Coronel, Mallo (Barbieri, aos 19′ do 2t), Quintana e Sández; Ibarra, Martinez e Lovrera (O’Connor, aos 13′ do 2t); Campaz, Gómez (Giaccone, aos 36′ do 2t) e Enzo Copetti (Martínez Dupuy, no intervalo). Técnico: Matías Lequi.

Gols: Mallo, aos 2′ do 2t (0-1); Lucero, aos 6′ do 2t (1-1); Yago Pikachu, aos 32′ do 2t (2-1); Lucas Sasha, aos 46′ do 2t (3-1)

Árbitro: Esteban Ostojich (URU)

Assistentes: Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Andres Cunha (URU)

Cartões amarelos: Pedro Augusto, Pochettino, Brítez, Kervin Andrade (FOR); Mallo, Ibarra (RCE)

