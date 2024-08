Flamengo negocia contratação do equatoriano Gonzalo Plata

O Flamengo tem conversas adiantadas por mais um reforço. Depois de repatriar Michael, o Rubro-Negro tenta a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata, do Al-Sadd, do Catar. A informação é do “ge”.

Plata fez uma boa temporada no Al-Sadd, com 12 gols e oito assistências. Antes de ir para o Catar, o equatoriano de 23 anos defendeu o Independiente del Valle, clube que o revelou, o Sporting, de Portugal, e o Valladolid, da Espanha.

Há pouco menos de um mês, Gonzalo Plata, aliás, esteve na mira do Corinthians, que apresentou uma proposta de US$ 8 milhões, cerca de R$ 44 milhões na cotação atual, para contratar o jogador. Porém, o Al-Sadd fez jogo duro e não liberou o atleta. Nas redes sociais, o jogador chegou a interagir com os torcedores do Timão e aumentou a especulação sobre a sua chegada ao Brasil.

Problema na seleção equatoriana

Gonzalo Plata ficou fora da última Copa América. O atacante, afinal, desagradou ao treinador espanhol Félix Sánchez ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos na Data Fifa de março. Ele estava ao lado do zagueiro Arboleda, do São Paulo, e do jovem Kendry Paez, de apenas 16 anos.

