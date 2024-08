Confira datas e horários das quartas do Brasileiro da Série D

A CBF confirmou as datas e os horários das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, etapa na qual serão definidos os acessos à Série C. Apesar da importância dos duelos, não há transmissão confirmada das partidas.

O principal confronto, aliás, será entre Inter de Limeira e Maringá. Eliminado nas quartas de final do Paulista pelo Bragantino, o Leão da Paulista vai enfrentar o dono da melhor campanha até aqui na Série D e atual vice-campeão paranaense, o Dogão.

Os outros embates, inclusive, serão entre Anápolis x Iguatu, Itabaiana x Treze e Retrô x Brasiliense. O regulamento da Série D é simples. O time que vencer o placar agregado após 180 minutos vai às semifinais e garantirá o acesso à Série C. Em caso de empate, haverá disputa de pênaltis.

Confira datas e horários das quartas da Série D

Jogos de ida

Sábado

16h – Inter de Limeira-SP x Maringá-PR, no Major Levy Sobrinho (Limeirão), em Limeira (SP)

Domingo

16h – Anápolis-GO x Iguatu-CE, no Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

16h – Itabaiana-SE x Treze-PB, no Etelvino Mendonça, em Itabaiana (SE)

17h – Retrô-PE x Brasiliense-DF, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE)

Jogos de volta

Sábado

16h – Iguatu-CE x Anápolis-GO, no Antônio Moreno de Mello (Morenão), em Iguatu (CE)

Domingo

15h30 – Brasiliense-DF x Retrô-PE, no Elmo Serejo Farias (Serejão), em Taguatinga (DF)

16h – Treze-PB x Itabaiana-SE, no Governador Ernani Sátyro, em Campina Grande (PB)

18h30 – Maringá-PR x Inter de Limeira-SP, no Willie Davids, em Maringá (PR)

