Puma Rodríguez, do Vasco, está na pré-lista do Uruguai para Eliminatórias

Pouco utilizado no Vasco, o lateral-direito Puma Rodríguez está na pré-lista do Uruguai para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com isso, tem chance de aparecer entre os jogadores convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para os confrontos de setembro do torneio, contra Paraguai e Venezuela.

O uruguaio não entra em campo pela seleção desde junho de 2023. Em outubro do ano passado, foi convocado, mas cortado da lista porque não estava em dia com a vacinação contra a febre amarela.

Já neste ano, o defensor chegou a ser pré-convocado para a Copa América, mas acabou ficando de fora da lista final de Bielsa.

Pelo Vasco, Puma Rodríguez fez 15 jogos nesta temporada – sendo quatro como titular – e deu duas assistências. Sua última partida foi no dia 3 de agosto, contra o Red Bull Bragantino, quando Paulo Henrique estava suspenso.

