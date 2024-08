Herói do Fortaleza, Pikachu enaltece mentalidade da equipe em classificação

Yago Pikachu, do Fortaleza - (crédito: Matheus Lotfi/Fortaleza)

O Fortaleza demonstrou força e resiliência ao virar o jogo contra o Rosário Central, garantindo vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Um dos heróis da partida, Pikachu, enalteceu o time após a classificação.

Atualmente, vice-líder do Brasileirão, o Leão faz uma grande temporada e busca o primeiro título internacional do clube e também do futebol nordestino. Em 2023, o time chegou perto, mas acabou perdendo a final para a LDU.

Leia sobre a classificação: Fortaleza vence Rosario Central de virada e avança às quartas da Sul-Americana

“Acho que o principal de tudo foi a nossa mentalidade. Tomamos um gol em uma jogada que sabemos ser o ponto forte do adversário, e demos bobeira nisso. Mas, em menos de três ou cinco minutos, buscamos o gol de empate. Então, a mentalidade foi um fator fundamental, afinal, não desistimos em nenhum momento. E agradeço também o esforço de todos, especialmente do nosso torcedor. Após a virada, conseguimos o terceiro gol e, assim, a classificação”, resumiu Pikachu.

O Fortaleza enfrentará o Corinthians em jogo válido pelo Brasileirão, marcado para o domingo (25). Curiosamente, os dois times também se enfrentarão nas quartas de final do torneio continental.

