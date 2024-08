Luiz Henrique sente panturrilha em jogo do Botafogo contra o Palmeiras

O atacante Luiz Henrique saiu de cmapo pelo Botafogo no intervalo da partida contra o Palmeiras pela Libertadores com dores na panturrilha direita por Matheus Martins. O atacante sentiu o problema no meio do primeiro tempo e jogou 22 minutos no sacrifício. Segundo a transmissão da Globo, o médico da equipe confirmou o problema muscular.

O jogador, aliás, apontou o problema pela primeira vez aos 26 minutos, depois de uma dividida com o volante palmeirense Richard Ríos. Inicialmente, pareceu não se grave, mas em vários momentos era possível ver o jogador pisando forte no chão.

O desgaste físico, aliás, ficou claro no momento da recomposição, que o camisa 7 não conseguia contribuir. O rival até se aproveitou da limitação do atacante para pressionar, usando exatamente o setor em que joga ele.

Luiz Henrique é, inclusive, hoje o principal jogador do Botafogo na temporada. Cotado como craque do Campeonato Brasileiro, tem sete gols e quatro assistências na temporada. Ele, afinal, foi contratado no começo de 2024 por 20 milhões de euros.

