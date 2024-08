Protestos marcam empate do América-MG, que segue fora do G4, com a Chape

O América-MG empatou mais uma vez na Série B do Brasileiro. Com o 0 a 0 diante da Chapecoense na noite desta quarta-feira (21), o time mineiro soma 11 empates em 22 partidas. A equipe, que já chegou a ser líder do campeonato, segue fora do G4. Com 35 pontos, o Coelho ocupa a quinta posição a um ponto do pelotão de acesso para a elite.

O jogo na Arena Independência rendeu protestos ainda antes do apito final. Torcedores vaiaram Alê, que desperdiçou pênalti diante do goleiro Léo Vieira e a chance de colocar os donos da casa em vantagem na primeira etapa. Também sobrou para a diretoria, com gritos que tiveram o técnico Cauan de Almeida como alvo: “Queremos treinador”.

Na segunda etapa, o goleiro Elias fechou o gol do América, evitando o que poderia ser ainda uma derrota. O empate encerra uma série de quatro derrotas da Chape. O ponto somado, por outro lado, não foi suficiente para tirar os catarinenses da zona de rebaixamento. Tem 20 pontos em 17º na tabela.

O América-MG volta a campo no domingo (25), quando visita o Villa Nova às 18h30 (de Brasília), em duelo direto pelo G4. No mesmo dia e horário, a Chapecoense recebe o CRB na Arena Condá, em jogo na parte debaixo da tabela.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.