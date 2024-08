Letal, River Plate supera Talleres e segue na Libertadores

River Plate despachou oponente com duas vitórias na série - (crédito: Foto: Juan Mabromata/AFP via Getty Images)

O River Plate está nas quartas de final da Libertadores. Depois de vencer o confronto de ida, contra o Talleres, o Millonario superou novamente a representação cordobesa. Dessa vez, no Mâs Monumental, por 2 a 1. Com o marcador, o dono do provável palco da decisão continental se qualificou para, na próxima fase da Liberta, encarar o Colo-Colo.

Com posse de bola ligeiramente superior para o River, a partida tinha contorno bem semelhante ao que ocorreu no embate de ida. Ou seja, briga constante pelos espaços onde os sistemas de marcação davam raros espaços. Não por acaso, antes dos 15 minutos, não houve uma finalização sequer.

Em um duelo deste tipo, qualquer erro soava como imperdoável. E, aos 34 minutos, o equívoco do Talleres, na saída de bola, foi determinante para o Millonario abrir a contagem. Após retomada na lateral direita da grande área, Franco Mastantuono cruzou rasteiro, Rodrigo Aliendro ajeitou de letra e Borja, de primeira, bateu firme para superar Guido Herrera.

Carimbou a vaga

Com apenas quatro minutos do segundo tempo, a dianteira riverista, que já era boa, ficou ainda mais confortável. Em cruzamento da esquerda, feito por Maxi Meza, Santiago Simón antecipou bem a marcação e tocou pras redes com o bico da chuteira direita.

Anímicamente, o tento não chegou a neutralizar as forças da representação de Córdoba. Nesse sentido, Federico Girotti conseguiu diminuir a diferença após jogada em velocidade, pela esquerda, e cruzamento de Blás Riveros. Porém, o River teve frieza para administrar a boa dianteira e garantiu sua vaga nas quartas da Libertadores com o apito final de Gustavo Tejera.

