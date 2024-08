Atacante Rodrygo “decepciona” o Real Madrid, revela a imprensa espanhola

Rodrygo vem decepcionando o Real Madrid - (crédito: Foto: Oscar Del Pozo/AFP via Getty Images))

O atacante Rodrygo está decepcionando o Real Madrid, segundo a imprensa da capital espanhola. O jogador brasileiro é considerado uma decepção, e o desconforto no clube persiste desde a temporada passada e segue na atual.

Recentemente, Rodrygo fez uma postagem em alusão ao trio Mbappé, Jude Bellingham e Vini Jr., mas a excluiu logo em seguida. A insatisfação aumentou especialmente após a chegada do craque francês.

Rodrygo, que é titular do Real Madrid, começou bem a campanha na temporada, ao menos individualmente ao marcar contra o Mallorca, na estreia do Campeonato Espanhol. No entanto, o time empatou fora de casa, pelo placar de 1 a 1. O time de Madrid é o atual campeão da liga espanhola.

O atacante já teve seu nome vinculado ao Manchester City

Especulado em outras equipes, principalmente no Manchester City, da Inglaterra, Rodrygo, de 23 anos, tem contrato com o Real até o fim da temporada 2027/2028. Ele chegou ao clube espanhol na temporada 2018/2019 e já conquistou a Champions League em duas oportunidades.

