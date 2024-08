Felipe Melo explica atitude de Thiago Silva: ‘Fluminense está bem de liderança’

Felipe Melo em ação com a camisa do Fluminense contra o Grêmio - (crédito: - Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Ao longo do segundo tempo do confronto entre Fluminense e Grêmio, pelas oitavas da Libertadores, uma atitude de Thiago Silva chamou a atenção. Assim, depois da entrada de Felipe Melo, aos 17 do segundo tempo, o camisa 3 cedeu sua braçadeira ao experiente defensor, que era o capitão da equipe antes de sua chegada.

Na zona mista, após a classificação, o zagueiro disse que é uma atitude normal no futebol europeu e que o Tricolor está bem servido de lideranças no elenco.

“Isso da braçadeira (voltar para o capitão que entra) é normal, acontece nos clubes, não aconteceu comigo no Palmeiras, apesar de eu naquele momento ser o primeiro capitão da equipe. Acontece”, disse.

“Na Europa, são três capitães. Aqui, mais do que o Felipe Melo, Thiago Silva, temos outros capitães. O Fluminense está bem de liderança. Thiago voltou e com toda a sua liderança, força física, técnica, é normal”, completou.

“O Felipe é o capitão da nossa equipe. Não vinha jogando, hoje voltou, nada mais justo do que eu dar a braçadeira para ele. Ele é o capitão do time, eu também sou um dos líderes, eu vim aqui para ajudar. Dessa forma, não vim aqui para roubar lugar de ninguém, muito menos capitania. Eu vim aqui para desfrutar meus últimos anos com esse grupo, que é vencedor. Eu quero ser vencedor com eles também”, explicou Thiago Silva.

Olho na agenda

Com a classificação, o Fluminense terá pela frente, nas quartas, o Atlético-MG, que eliminou o San Lorenzo ao vencer por 1 a 0, na Arena MRV. O Galo, aliás, é justamente o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.