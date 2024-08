Palmeirense mostra pênis a torcedora do Botafogo após eliminação

Palmeirense mostra pênis para torcedora do Botafogo - (crédito: Foto: Reprodução)

A partida entre Palmeiras e Botafogo, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pela Libertadores, terminou com a classificação do Glorioso, mas também em um episódio lamentável. Isso porque um torcedor palmeirense mostrou o pênis para uma torcedora carioca, logo após o final da partida.

O vídeo foi divulgado pelo site “ge”. Nas imagens, é possível ver o rosto do torcedor que cometeu o ato. O Palmeiras e a Polícia ainda não se manifestaram sobre o caso.

?????? GRAVE Após eliminação na Libertadores, torcedor do Palmeiras é flagrado mostrando o pênis dentro do estádio para responder provocação dos torcedores do Botafogo. ???? GEhttps://t.co/xpcc2jyMdA — Goleada Info (@goleada_info) August 22, 2024

O Botafogo segurou o empate em 2 a 2 no Allianz Parque e eliminou o Palmeiras da Libertadores. O Glorioso chegou a abrir 2 a 0, mas viu o Verdão empatar o jogo e até virar. Contudo, o terceiro gol acabou anulado por conta da bola bater no braço de Gómez. Assim, os cariocas aguardam o vencedor de São Paulo e Nacional-URU, para saber quem encara nas quartas de final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.