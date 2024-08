Carille indica estreia de Wendel Silva contra o Amazonas

O técnico Fábio Carille indicou que a estreia do atacante Wendel Silva deve acontecer já na próxima rodada. O jogador ficou fora do empate com o Guarani, nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 22° rodada da Série B, por conta de ainda estar aprimorando sua forma física. Contudo, ele já deve ser opção contra o Amazonas, no próximo embate.

“Sobre ele, treinou dois dias. Muito pouco. Vinha de férias, vou conversar com ele. Devo tê-lo no banco para alguma parte do jogo. Não sou muito de ficar lamentando jogadores que saíram. Definir quem vai jogar e dar moral. Vamos olhar para quem vai estar dentro de campo”, disse Carille, após o empate contra o Guarani.

Wendel Silva ainda teve seu primeiro contato com o time titular na terça-feira (20) e ainda precisa readquirir ritmo de jogo. O atacante não entra em campo desde o final de maio, quando ainda defendia o Porto B. Assim, ele decidiu aprimorar sua forma física antes de fazer sua estreia.

Na última temporada, o jogador atuou pelo Porto B na II Liga e na Taça de Portugal e terminou como artilheiro da equipe, com 18 gols em 31 partidas disputadas. Assim, foi um dos destaques do grupo.

Com Wendel Silva, mas com três desfalques

Contudo, para o embate contra o Amazonas, Carille terá três desfalques certo. Os laterais-direitos Hayner e Chermont, além do atacante Pedrinho receberam o terceiro cartão amarelo e terão que cumprir suspensão automática na próxima partida.

