Libertadores: Flamengo tenta quebrar tabu histórico em estádio do Bolívar

O jogo decisivo da noite desta quinta-feira (22) pode representar não só uma virada de chave na fase do Flamengo, mas também o fim de um tabu histórico para o clube. Isso porque o Rubro-Negro nunca venceu o Bolívar no estádio Hernando Siles, em La Paz, e o duelo de hoje será a segunda oportunidade no ano para melhorar o retrospecto na casa do adversário.

O Flamengo de Tite esteve no Hernando Siles em abril de 2024 para encarar o Bolívar pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro também lidava com desfalques importantes e teve muita dificuldade de driblar os efeitos da altitude de mais de 6 mil metros. O duelo terminou 2 a 1 para os bolivianos e culminou na obrigação de uma vitória no Maracanã para avançar às oitavas de final do torneio.

Desta vez, o duelo está marcado para as 21h30 e vale vaga nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo venceu o jogo de ida no Rio por 2 a 0 e tem, portanto, vantagem no confronto. Ou seja, pode perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase ou também carimba classificação em caso de empate.

Retrospecto do Flamengo

O Flamengo nem sequer empatou nenhum dos três jogos que disputou no Hernando Siles, em La Paz, em toda sua história. O Rubro-Negro, aliás, perde até em saldo de gols em retrospecto no estádio – marcou dois e sofreu seis.

A primeira partida do Flamengo no Hernando Siles ocorreu em abril de 1983, também pela Copa Libertadores da América. Na ocasião, o Rubro-Negro, comandado por Carlinhos, acabou superado pelos bolivianos por 3 a 1. Edson marcou o único gol dos cariocas na partida.

Demorou mais de 30 anos para o Rubro-Negro retornar ao estádio em La Paz para encarar novamente o Bolívar. O reencontro aconteceu sob o comando de Jayme de Almeida, em março de 2014, na única partida que o Flamengo não balançou as redes do Hernando Siles e acabou superado pelo placar mínimo.

O terceiro – e último – confronto entre os clubes no Hernando Siles ocorreu na fase de grupos deste ano. O Rubro-Negro, conforme mencionado, acabou superado pelo placar de 2 a 1 no jogo que marcou o primeiro gol de Matías Viña com o Manto.

Vaga nas quartas de final

O Flamengo não precisa necessariamente quebrar o tabu para avançar às quartas de final, mas seria bom se o fizesse. Até porque o Rubro-Negro precisa urgentemente se reencontrar com o caminho das vitórias e, sendo assim, um triunfo na altitude poderia traz calmaria ao mar carioca.

A missão desta quinta-feira (22) passa longe de ser fácil, visto que o Flamengo tem sete desfalques confirmados para partida. Everton Cebolinha e Viña não atuam mais nesta temporada; Arrascaeta, Pedro, Gabigol e Wesley sofrem com lesões na coxa, enquanto Allan apresenta traços falcêmicos e não atua em altitude.

