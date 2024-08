Marcelo D2 elogia ídolo do Atlético: ‘Nem Ronaldo chegou perto’

Marcelo D2 ... Flamengo ... Figurinha f..cil no Maracan.. ou nas m..sicas em homenagem ao Meng..o, D2 faz quest..o de demonstrar seu amor pelo Mais Querido sempre que tem oportunidade. Em sua m..sica ...1967..., ele canta ...sempre no Maraca vendo o Meng..o jogar, Zico, Ad..lio, J..nior fazendo a bola rolar, como j.. diz o hino, vou repetir pra voc.., uma vez Flamengo, Flamengo at.. morrer! Meu av.. Peixoto, deixou meu sangue rubro-negro...... - (crédito: Foto: Reprodução)