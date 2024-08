Herói do Fluminense, Fábio rebate críticas por causa da idade: ‘Meu dia a dia prova’

Perto de completar 44 anos (fará no dia 30 de setembro), Fábio viveu uma noite de herói com a camisa do Fluminense ao defender dois pênaltis pelas oitavas da Libertadores, contra o Grêmio. Assim, o arqueiro levou a torcida à loucura, no Maracanã, e colocou o Tricolor na próxima fase da competição continental.

No tempo normal, o goleiro vacilou no gol de Gustavo Nunes, que descontou para a equipe gaúcha e culminou com a decisão da vaga nos pênaltis. Apesar do bom momento, o experiente jogador preferiu não individualizar os méritos e exaltar o coletivo. Segundo dados do portal “Sofascore”, o atleta é o líder de defesas entre os jogadores de sua posição no Brasileirão desde 2023.

“Temos que parar com essa situação de que, se sofreu o gol, é culpa do goleiro. A gente é um conjunto. (É futebol), não é tênis, não é individual. Todos que estão em campo tentam ajudar e fazer seu melhor. Se não tivesse classificado, então com certeza a culpa da desclassificação seria minha? Tinha que sair o gol do Grêmio”, disse.

No jogo de ida, no Couto Pereira, também se colocou em questão se Fábio falhou no segundo gol de Reinaldo. Na ocasião, o lateral cobrou a falta na área, porém ela passou por todo mundo e enganou o goleiro do Fluminense. De acordo com o atleta, algumas críticas relacionadas à idade são rechaçadas pelo dia a dia e o desempenho em campo.

???? Fábio é o 1º em defesas (351) e o 2º em defesas difíceis (70) entre todos da Série A desde o início de 2023. ???????? ?? 109 jogos

???? 112 gols sofridos

???? 76% bolas defendidas (!)

???? 39 jogos sem sofrer gols (36%)

???? 2 pênaltis defendidos (ambos ontem!)

???? Nota Sofascore 7.13 pic.twitter.com/YDPvnRqDpT — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) August 21, 2024

“Eu estou aí com (quase) 44 anos. Muitas pessoas infelizmente acham que eu não tenho condição de jogar, mas meu dia a dia prova isso. Creio que estou jogando meu melhor possível, melhorei muito”, ressaltou o goleiro.

Olho na agenda

Com a classificação, o Fluminense terá pela frente, nas quartas, o Atlético-MG, que eliminou o San Lorenzo ao vencer por 1 a 0, na Arena MRV. O Galo, aliás, é justamente o próximo adversário pelo Campeonato Brasileiro. Por fim, o confronto acontece no sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 24ª rodada.

