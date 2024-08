Palmeiras tem eliminações precoces em ano de investimento milionário

Abel Ferreira avisou com antecedência que o mês de agosto seria complicado. Contudo, não se esperava dois duros golpes em sequência. Isso porque o Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo, na Copa do Brasil, e pelo Botafogo, na Libertadores, ambos nas oitavas de final. Assim, o Verdão deu adeus aos torneios de mata-mata de forma precoce.

“Foi um mês que sabem de metade das coisas, um mês que começou pela dureza do sorteio, é sorte, é o que é. Tivemos problemas físicos dentro do time, outros emocionais. Só consegui ter este elenco 80% só agora, infelizmente”, disse Abel, após o duelo contra o Botafogo.

As eliminações nos mata-matas foram antes do que previa o clube ao montar o orçamento da temporada. No documento, o Palmeiras projetava atingir as quartas de final tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Contudo, não chegou nesta fase em nenhuma dessas competições.

Palmeiras cai após investimento milionário

Além disso, o cenário é inesperado por conta do investimento milionário que o Palmeiras fez para a temporada. Ao todo, o Verdão gastou R$ 192 milhões em oito contratações. Chegaram Moreno, Bruno Rodrigues, Caio Paulista, Rômulo, Giay, Lázaro, Felipe Anderson e Maurício.

Destes, apenas Moreno e Caio Paulista, esse nas últimas semanas, que ganharam um destaque na sequência dura em agosto. Os outros não entregaram ainda o que se esperava quando foram anunciados. Isto fez com que o Palmeiras tivesse um desempenho irregular, principalmente neste mês que definiria os rumos da equipe no restante do ano.

Agora, a pressão aumenta por conta de ter apenas o Campeonato Brasileiro para disputar. Aliás, o Verdão está na terceira colocação, com 41 pontos, e vai brigar pelo tricampeonato da competição.

