Botafogo provoca Palmeiras com mascote após eliminá-lo na Libertadores

Publicação do Botafogo em referência ao sol do "Teletubbies" - (crédito: Foto: Reprodução)

O Botafogo avançou para as quartas de final da Libertadores após empate em 2 a 2 com o Palmeiras, no Allianz Parque, na última quarta-feira (21). Assim, com a classificação, o Alvinegro provocou o adversário com postagens nas redes sociais. O perfil oficial do clube utilizou algumas referências audiovisuais, principalmente de desenhos. A publicação que teve maior impacto tem relação com o porco, mascote do oponente paulista.

Isso porque o Alvinegro divulgou um vídeo com o porco Gaguinho, do famoso desenho “Looney Tunes”, em que ressalta a frase marcante do personagem “Isso é tudo pe-pessoal”. Além disso, outra postagem destaca mais uma produção infantil, o “Teletubbies”. No caso, ressalta o bordão do sol com rosto de bebê, “É hora de dar tchau”.

A criatividade seguiu neste âmbito, mas partiu para o mundo dos cinemas. Afinal, o perfil do Glorioso aproveitou uma cena marcante do filme “Super Homem”. O protagonista veste um traje que conta com a letra S centralizada. Assim, de forma descontraída, a conta oficial do clube postou uma montagem em que faz referência ao atacante Savarino. Ele foi o autor do segundo gol da equipe carioca na partida.

Botafogo supera oponente que se tornou indigesto

O Botafogo foi para o segundo confronto com a vantagem do empate após vitória na ida por 2 a 1. Os comandados de Artur Jorge chegaram a construir um placar de 2 a 0, situação que encaminhava a vaga para as quartas de final da Libertadores. No entanto, o Palmeiras apresentou rápida reação e conseguiu o empate. A propósito, o Alviverde havia feito o terceiro, o que levaria a decisão para os pênaltis. Entretanto, houve a anulação por mão do zagueiro Gustavo Gómez.

Vale ressaltar que a rivalidade entre as equipes começou a aflorar no ano passado. Isso porque brigaram pela edição passada do título do Campeonato Brasileiro. O Verdão levou a melhor em uma arrancada no torneio e uma queda brusca de desempenho coletivo do Alvinegro. Além disso, o dono da SAF do Glorioso, John Textor, acusa que houve favorecimento ao Palmeiras em esquema de manipulação de resultados. A partir disso, iniciou-se um embate entre o proprietário do Botafogo e a presidente do Alviverde, Leila Pereira.

Veja outras provocações

???? PASSAMOS ???? pic.twitter.com/LNkLCGguva — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 22, 2024

???????????? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/FPT9ifFve6 — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 22, 2024

???????????????? SAVALISO???????????????? pic.twitter.com/0yNgc4UVLz — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 22, 2024

Boa noite pic.twitter.com/EObb9MTcGe — desimpedidos (@desimpedidos) August 22, 2024

AQUI PAPAI DO CÉU DISSE: SORRIA, MEU FILHO, EU NÃO VOU DEIXAR VOCÊ PASSAR POR ISSO DE NOVO: pic.twitter.com/vjah5yoj5M — bootfire (@bootfogo) August 22, 2024

