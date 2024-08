Cruzeiro: Barreal está relacionado para ‘decisão’ contra o Boca Juniors

Treino do Cruzeiro Sub-20, na Toca da Raposa 2, em Belo Horizonte. Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulga....o, seu uso comercial est.. vetado incondicionalmente por seu autor e o Cruzeiro Esporte Clube. IMPORTANT: image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Cruzeiro Esporte Clube. - (crédito: Gustavo Aleixo)