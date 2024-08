Comediante se retrata após ironizar Léo Pelé em aniversário do Vasco: ‘Tudo é fase’

O zagueiro Léo Pelé teve seu nome citado em tom de deboche durante a festa de aniversário do Vasco da Gama, na última quarta-feira (21). Um dos convidados do evento de celebração dos 126 anos do clube, o comediante Rafael Cunha fez uma menção irônica ao defensor durante sua apresentação na festividade.

“Hoje a gente está com Léo Pelé. Me arrepio todinho. Meu Deus. Difícil. Contratamos o Pelé errado (risos). Rapaz, que difícil. Mas faz parte da vida”, disse o comediante.

A Vasco TV, que transmitia o evento no Youtube, agiu de imediato e cortou o áudio de Rafael para anunciar a próxima atração. A apresentadora Vanessa Rich assumiu o comando e lembrou aos torcedores que o cantor Delacruz se apresentaria em instantes.

Comediante se retrata com Léo Pelé

As falas de Rafael Cunha evidentemente repercutiram nas redes sociais, e o comediante usou o Instagram para se justificar. A fala, segundo ele, representa um torcedor apaixonado pelo Vasco, que reclama quando necessário, mas também apoia.

“Léo Pelé, você é gigante, meu amor! Não à toa, chegou no Vasco da Gama. Comentário de um torcedor apaixonado, que reclama quando precisa e elogia quando necessário. Tudo é fase, mas vamos sair dessa rapidamente. Vamos trazer o título da CP para o Vascão”, escreveu Rafael.

A retratação também ocorreu por meio de um vídeo divulgado em seu perfil pessoal. Ele reforçou que o momento torcedor aflorou durante sua apresentação, mas se desculpou pela postura e disse que acredita na volta por cima do zagueiro.

“Ontem me apesentei nos 126 anos do Vasco, foi uma festa linda. Pode ter certeza que uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro é a do Vasco. Em algum momento da minha apresentação, eu estava enaltecendo toda a história do clube, da nossa zaga, que era Mauro Galvão e Odvan. E infelizmente eu falei de Léo Pelé. Léo, você é gigante. Não é à toa que você está no Vasco da Gama, você chegou pelos seus méritos. Mas todo mundo vive uma fase ruim”, e finalizou:

“Meu momento torcedor aflorou muito mais forte do que qualquer coisa. Do mesmo jeito que a gente critica, a gente pede desculpas ão sou uma pessoa de criticar ninguém nem quero que você se sinta mal. Quero que você dê a volta por cima, que você seja o melhor zagueiro desse Brasil. Estou com você, de verdade”.

Vasco da Gama: 126 anos

A festa de aniversário do Club de Regatas Vasco da Gama aconteceu em uma casa noturna na Zona Oeste do Rio. O evento levava o nome de “Vamos todos cantar de coração” e contou com participação de grandes nomes da música, além da Escola de Samba Unidos da Tijuca. Entre os artistas estavam: Iza, Lexa, BK, Kevin O Chris e Tico Santa Cruz.

Jogadores, dirigentes, comissão técnica e ídolos também marcaram presença no evento.

