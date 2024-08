D’Alessandro inicia trabalho como dirigente do Internacional

D'Alessandro com o elenco do Internacional - (crédito: Foto: Divulgação / Internacional)

D’Alessandro, novo diretor esportivo do Internacional, iniciou o seu trabalho no clube gaúcho nesta quinta-feira (22). O dirigente argentino esteve no Centro de Treinamentos Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, e se reuniu com jogadores e membros da comissão técnica.

Em sua apresentação, D’Alessandro, que substitui Magrão, esteve acompanhado pelo presidente Alessandro Barcellos e pelo vice de futebol José Olavo Bisol. Esse será o segundo desafio do ex-jogador como dirigente. Anteriormente, trabalhou no Cruzeiro como coordenador técnico.

Além do ídolo colorado, o Internacional também contratou André Mazzuco, para assumir o cargo de executivo de futebol. Ele tem chegada prevista em Porto Alegre para a segunda-feira.

