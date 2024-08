Elenco do Vasco sai em defesa de Léo após polêmica: ‘Fechado com o Léo’

O elenco do Vasco saiu em defesa do zagueiro Léo após a polêmica envolvendo o humorista Rafael Cunha. Nesta quinta-feira (21), dia seguinte à festa de aniversário de 126 anos do clube, os jogadores fizeram publicações em suas redes sociais defendendo o companheiro de grupo.

No evento, que contou com performance de variados artistas, o comediante fazia uma apresentação quando depreciou Léo em uma de suas piadas. O Vasco já saiu em defesa do jogador, e, pouco depois, o elenco deu uma demonstração de união, defendendo o companheiro em um pronunciamento em conjunto.

“Respeitamos todos os tipos de brincadeiras, desde que a mesma seja engraçado para os dois lados! Acreditamos que o episódio ocorrido ontem (quarta), na festa de aniversário do Vasco seja uma atitude oportunista por parte do humorista Rafael Cunha, logo uma pessoa que se diz Vascaíno! Tenha mais Respeito pelo próximo ainda mais com um atleta que representa o nosso clube! Juntos somos mais fortes! #fechadocomleo” diz o comunicado, publicado por praticamente todos os atletas do elenco.

Humorista se retrata

Ainda nesta quinta, Rafael Cunha usou as redes sociais para se desculpar pelo ocorrido, explicando o contexto de sua piada. Ele enaltecia grandes jogadores do Vasco (presentes na festa, inclusive), como Mauro Galvão e Odvan e brincou comparando com o atual momento do time, que tem Léo Pelé como um dos titulares.

“Ontem (quarta) me apesentei nos 126 anos do Vasco, foi uma festa linda. Pode ter certeza que uma das histórias mais lindas do futebol brasileiro é a do Vasco. Em algum momento da minha apresentação, eu estava enaltecendo toda a história do clube, da nossa zaga, que era Mauro Galvão e Odvan. E infelizmente eu falei de Léo Pelé. Léo, você é gigante. Não é à toa que você está no Vasco da Gama, você chegou pelos seus méritos. Mas todo mundo vive uma fase ruim. Meu momento torcedor aflorou muito mais forte do que qualquer coisa. Do mesmo jeito que a gente critica, a gente pede desculpas. Não sou uma pessoa de criticar ninguém nem quero que você se sinta mal. Quero que você dê a volta por cima, que você seja o melhor zagueiro desse Brasil. Estou com você, de verdade” justificou Rafael.

A cerimônia “Vamos todos cantar de coração” ocorreu, na última quarta-feira (21), no Espaço Hall, casa de shows localizada na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Alguns dos torcedores ilustres que se apresentaram foram os cantores Iza, Lexa, Delacruz, Kevin o Chris e Tico Santa Cruz. Assim como a Escola de Samba Unidos da Tijuca. O evento contou com outro episódio inusitado envolvendo a cantora Iza, já que os vascaínos xingaram seu ex-namorado durante a apresentação dela.

