Michael no Flamengo: jogadores rubro-negros ‘batizam’ retorno

Michael está oficialmente de volta ao Flamengo. Através das redes sociais, o Rubro-Negro anunciou o retorno do atacante nesta quinta-feira (22). O jogador, que estava no Al-Hilal, também fez uma postagem em seu perfil e acabou recebendo ‘boas-vindas’ dos companheiros e ex-jogadores do clube.

No Instagram, o ‘robozinho’, como foi carinhosamente apelidado em sua primeira passagem pelo clube carioca, comemorou o acerto. Porém, se tornou alvo de brincadeiras dos jogadores rubro-negros.

“Muito feliz por esta de volta. Em casa”, escreveu na legenda. Posteriormente, nomes como Arrascaeta, Diego Alves e Rodinei comentarem sobre a beleza do reforço do Flamengo.

“Continua fein (sic)”, brincou o uruguaio;

“Voltou o mais fein (sic) do mengão haha. Sucesso, Michael. Na torcida por você”, declarou Rodinei, ex-lateral do clube;

“Boa sorte novamente. Só que agora mais feio do que nunca”, postou Diego Alves, ex-goleiro rubro-negro;

Retorno de Michael ao Flamengo

Michael, de 28 anos, volta ao Flamengo após três anos no futebol árabe. Na primeira passagem pelo Rubro-Negro, em 2020 e 2021, o atacante disputou 105 jogos e marcou 23 gols. No período, ele conquistou um Brasileiro, uma Recopa Sul-Americana, duas Supercopas do Brasil e dois estaduais.

