Corinthians abre conversas para contratar Arthur Cabral

O Corinthians segue no mercado em busca de jogadores para o setor ofensivo. A bola da vez no Parque São Jorge é do centroavante Arthur Cabral, de 26 anos, que atualmente defende o Benfica, de Portugal. A diretoria alvinegra ainda trata o assunto com cautela, porém já abriu conversas para repatriá-lo.

O diretoria do Corinthians sabe que o Benfica não pretende utilizá-lo nesta temporada e vê com bons olhos a saída do atacante. Contudo, é uma negociação que envolve cifras altas, e os clubes precisam se acertar até 2 de setembro, data que marca o fechamento da janela de transferências.

Antes de chegar em Portugal, o brasileiro teve uma grande passagem pela Fiorentina. Na época, ele assinou por 20 milhões de euros, com outros 5 milhões de euros por metas e contrato até junho de 2028.

Por fim, o atacante disputou 43 partidas, sendo titular em apenas 19 delas. O brasileiro marcou 11 gols e contribuiu com três assistências na temporada passada vestindo a camisa do time encarnado.

Concorrência pesada por Cabral no Benfica

Recentemente, o Benfica contratou o atacante grego Vangelis Pavlidis, que foi artilheiro do Campeonato Holandês na temporada 2023/24. Além disso, os Encarnados acreditam que outro brasileiro, Marcos Leonardo (ex-Santos), deve ganhar uma ascensão ainda maior na próxima temporada. Eles devem tirar o espaço de Arthur, que também vê uma transferência com bons olhos.

Arthur Cabral foi revelado pelo Ceará e teve passagem pelo Palmeiras. Em seguida, foi negociado com o Basel, da Suíça. O bom rendimento levou-o à Fiorentina, onde manteve o nível e foi negociado com o Benfica. O jogador foi convocado para a Seleção Brasileira em 2021, porém não atuou.

