Internacional envia oferta de compra ao Lanús por lateral-direito

O Internacional avançou nas tratativas para tentar reforçar a lateral direita após a saída de Bustos, vendido para o River Plate. Isso porque o Colorado enviou oferta ao Lanús para adquirir Braian Aguirre. No caso depois de o clube argentino rejeitar o empréstimo. A proposta do clube gaúcho é de 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1,6 milhão na cotação atual). A informação é do portal “Gaúcha Zero Hora”

O jogador, aliás, acenou positivamente para a investida do Inter. Os dois clubes ainda conversam sobre a transferência. Até porque o Lanús desejava inicialmente 1,3 milhão de dólares (próximo a R$ 7,2 milhões na cotação atual) para liberá-lo. O próprio representante de Braian confirmou que há negociações, as quais terão sequência nos bastidores.

Aguirre é titular da equipe argentina e tem um estilo mais defensivo e também pode atuar pelo lado esquerdo. Caso as tratativas tenham um desfecho positivo, ele chega com a expectativa de ser titular. Até porque a preferência do Internacional é por um atleta estrangeiro.

Braian, de 24, começou sua carreira nas categorias de base exatamente no Lanús, único clube da sua trajetória até aqui. Nesta temporada, ele entrou em campo 24 vezes, marcou um gol e deu uma assistência. Ao todo, são 146 jogos e seu contrato é válido até o fim de 2026.

Internacional tem outro lateral argentino na mira

O Inter tem outro atleta argentino na mira. Trata-se de Juan Barinaga, do Belgrano, que foi adversário do Inter na fase de grupos da Sul-Americana. Ele é um ano mais novo em comparação a Aguirre, porém mais valorizado. Afinal, seu bom desempenho já despertou o interesse de clubes europeus. Neste ano, Barinaga já atuou em 30 oportunidades.

Vale ressaltar que o clube gaúcho já tem conversas avançadas para fechar com Nathan, do Santos. O atleta, de 22 anos, já conta com características mais ofensivas e deve fechar com o Colorado por empréstimo. A tendência é a de que a confirmação ocorra nos próximos dias.

A janela de transferência fica aberta até o dia 2 de setembro no Brasil. A propósito, o Inter já conta com oito jogadores estrangeiros no elenco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.