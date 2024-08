Botafogo vai acionar Conmebol no caso da torcedora vítima de importunação sexual

O Botafogo manifestou-se, na tarde desta quinta-feira (22), sobre o caso de importunação sexual sofrido por uma torcedora do clube carioca após o empate com o Palmeiras em 2 a 2, pela Libertadores. Um vídeo mostra o torcedor do Verdão mostrando sua parte íntima em direção à torcida do Alvinegro após a eliminação.

O vídeo foi divulgado pelo site “ge”. Nas imagens, é possível ver o rosto do torcedor que cometeu o ato. O Palmeiras emitiu um comunicado dizendo que está trabalhando para achar o responsável.

Por sua vez, o Botafogo, por meio de uma nota oficial em suas redes sociais, afirmou que está prestando assistência à vitima desde a hora em que o triste episódio aconteceu. Além disso, disse que representantes acompanharam mulher em todo processo de denúncia no estádio e na delegacia, e afirmou que vai acionar a Conmebol.

O Botafogo tomou conhecimento de que um torcedor da equipe adversária, na partida de ontem, cometeu atos de importunação sexual contra um grupo de torcedoras alvinegras. Uma cena desprezível e que precisa ser extinta da nossa sociedade. O respeito às mulheres e o combate a… pic.twitter.com/S0DyCZSwin — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 22, 2024

Dessa forma, além do vídeo, a polícia vai usar as imagens do sistema de segurança do estádio para dar sequência à investigação e que seja possível a identificação do torcedor. A intenção é de que o homem responda também criminalmente ao ato.

O Botafogo conseguiu a vaga para as quartas de final após o empate por 2 a 2 no Allianz Parque. O clube carioca venceu a primeira partida por 2 a 1, ou seja, no agregado, o placar ficou 3 a 2 para o Alvinegro.

