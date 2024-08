Palmeiras é ironizado por perfil de programa da Globo após eliminação na Libertadores

O perfil oficial do ‘Globo Rural’ não perdoou a eliminação do Palmeiras para o Botafogo e publicou, na manhã desta quinta-feira (22), uma matéria sobre porcos. O Alviverde buscou o empate com o Alvinegro no Allianz Parque, mas acabou derrotado no agregado do confronto das oitavas de final da Libertadores.

A brincadeira do programa da Globo fez uma referência entre o mascote do Palmeiras e o apelido do Botafogo. “Você até chegou a pensar que não, mas porco tem medo de fogo sim”, escreveu o perfil.

Apesar de não ter qualquer envolvimento com futebol, o Globo Rural se envolve no tema frequentemente nas redes sociais. O perfil, inclusive, ganhou fama entre torcedores que usam o X, antigo Twitter, por suas referências esportivas.

Você até chegou a pensar que não, mas porco tem medo de fogo sim…https://t.co/brNIIOQujc — Globo Rural (@Globo_Rural) August 22, 2024

Globo Rural e o futebol

O Botafogo, aliás, tem aparecido constantemente em publicações do Globo Rural – muito devido ao excelente desempenho recente. O perfil do programa, por exemplo, também fez um post sobre a goleada alvinegra no clássico contra o arquirrival, Flamengo.

O perfil do programa aproveitou o ‘dia do chocolate’ para fazer uma publicação com dicas de receitas com o doce. Na legenda, escreveu: “1, 2, 3, 4… para ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto”. O Botafogo venceu o Flamengo por 4 a 1 no último final de semana, no clássico do returno do Brasileirão.

O Bragantino se tornou outra ‘vítima’ recente do perfil. Após ser eliminado nos pênaltis para o Corinthians, o Globo Rural fez uma publicação sobre saúde e bem estar com a legenda ”Red Bull te dá asas… para defender pênalti”.

Botafogo e Palmeiras

O time de General Severiano retorna às quartas de final da Libertadores depois de sete anos. Para isso, precisou superar o Palmeiras no agregado de 4 a 3 – com vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate em 2 a 2 na volta, em São Paulo.

O Botafogo agora aguarda o vencedor do confronto entre Nacional-URU e São Paulo para conhecer o próximo adversário. As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), a partir das 19h, no Morumbis. O jogo de ida terminou sem gols e, portanto, qualquer vitória representa classificação.

