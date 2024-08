Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr empata na estreia do Campeonato Saudita

O Al-Nassr começou sua trajetória no Campeonato Saudita com um tropeço. Nesta quinta-feira (22), a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Raed, em casa. Cristiano Ronaldo marcou o gol do time anfitrião, com Fouzair deixando tudo igual de pênalti. Vale destacar que o português chegou a balançar as redes mais uma vez, mas o lance foi invalidado por impedimento.

As duas equipes chegaram ao primeiro ponto no Campeonato Saudita. O time de CR7 volta a campo na próxima terça-feira (27), às 15h (de Brasília), quando enfrenta fora de casa o Al-Feiha. No mesmo dia e horário, o Al-Raed recebe o Al-Qadisiya.

Com o apoio de sua torcida, o Al-Nassr dominou as ações no primeiro tempo. Com bom volume de jogo, saiu na frente aos 33 minutos. Mané fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Cristiano Ronaldo estufar as redes com uma bela cabeçada.

Na volta do intervalo, o Al-Nassr entrou desligado e viu o adversário empatar logo no início. Com um minuto de jogo, Fouzair sofreu pênalti. Ele mesmo foi para a cobrança e deixou tudo igual.

Dessa maneira, o Al-Nassr foi para cima e passou a acumular chances desperdiçadas. Talisca perdeu uma oportunidade. Em seguida, o brasileiro carimbou a trave. Aos 30 minutos, Cristiano Ronaldo anotou o seu segundo gol, mas a jogada foi invalidada por impedimento. Na reta final, o goleiro do Al-Raed transformou-se no herói do time com boas defesas.

No último minuto, o Al-Nassr reclamou de um pênalti após a bola bater na mão do zagueiro do Al-Raed. Para completar, na sequência do lance, Laporte perdeu na marca da cal o que seria a vitória dos anfitriões.

