Supercopa Rei de 2025 será no Mangueirão

A Supercopa Rei, que conta com os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, de 2025 será disputada no Mangueirão, em Belém (PA). Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, anunciou a sede do jogo, e reafirmou a homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos.

“A Supercopa Rei abre oficialmente a temporada e será novamente um sucesso em 2025. A torcida paraense vai dar mais beleza a essa competição que reverencia o nosso Rei do Futebol. Estamos muito satisfeito em levar esse evento para um estado apaixonado pelo futebol, como é o Pará”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Na última edição da Supercopa Rei, o São Paulo bateu o Palmeiras, nos pênaltis, e ficou com o troféu. Além disso, recebeu R$ 10,5 milhões de premiação pelo título. Além do Tricolor Paulista, Flamengo (duas vezes), Palmeiras, Corinthians, Atlético e Grêmio também já conquistaram a copa.

Mangueirão receberá jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027

Aliás, também nesta quinta-feira, a CBF anunciou que o Mangueirão receberá jogos da Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil. Em resumo, o estádio conta com capacidade para 55 mil torcedores.

