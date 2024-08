Chelsea vence Servette e encaminha vaga para Liga Conferência

O Chelsea está cada vez mais próximo da Liga Conferência. Os Blues venceram o Servette, da Suíça, por 2 a 0, nesta quinta-feira (22), pelo jogo de ida do playoff da terceira principal competição de clubes do futebol europeu. Christopher Nkunku e Noni Madueke, ambos no segundo tempo, balançaram a rede no Stamford Bridge, em Londres.

Além disso, a partida nesta quinta-feira ainda ficou marcada pelo gol perdido do jovem espanhol Marc Guiu, reforço de 18 anos contratado nesta janela de transferências. Após dividir com o goleiro Jerome Frick, o atacante ficou livre na cara do gol, mas demorou a concluir e permitiu a recuperação de Frick.

Dessa maneira, o Chelsea leva uma grande vantagem para o duelo da volta, na Suíça, para confirmar a classificação. Os Blues podem perder por até um gol de diferença fora de casa que avançam no torneio.

LEIA MAIS: Flamengo avança por Alcaraz e inclui Victor Hugo na negociação

Por fim, o clube londrino volta as atenções para a disputa da Premier League. Após perder na estreia para o City, os Blues encaram o Wolverhampton no próximo domingo (25), fora de casa, pela segunda rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.