Cuiabano sofre luxação no ombro e vai passar por exames no Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano vai passar por exames nesta sexta-feira no Botafogo. De acordo com o próprio jogador, ele sofreu uma luxação no ombro ao tentar um carrinho. Os médicos botafoguenses realizaram o procedimento para corrigir o problema no momento. Os exames vão identificar a gravidade da lesão.

“Na hora que eu dei o carrinho, meu braço fico para trás. Saiu do lugar, mas já voltou. Está luxado só, mas vamos ver o que vai acontecer para os próximos jogos”, afirmou o camisa 66.

Cuiabano chegou ao Botafogo no fim do primeiro semestre. Ele, aliás, rapidamente venceu a concorrência e se tornou titular absoluto no setor. São 22 partidas pelo Botafogo, com quatro gols e três assistências.

No setor, o técnico Artur Jorge só conta agora com Hugo, que está 100% fisicamente. Titular da posição, Marçal vem sendo cortado das relações por conta de dores musculares.

