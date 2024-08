Vídeo: São Paulo faz espetáculo antes de jogo pela Libertadores

O São Paulo proporcionou um grande espetáculo antes do jogo decisivo contra o Nacional-URU, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. O clube soltou fogos no lado de fora do Morumbis na entrada dos times em campo.

Festa da torcida antes do jogo

Antes da festa do clube, a torcida também empurrou a chegada do time. Sob festa e muito apoio da torcida são-paulina, o ônibus chegou ao entorno do Morumbis rodeado de sinalizadores e fumaça vermelha, que tomou conta do portão principal do estádio.

Membros de torcidas uniformizadas do time tremulavam as bandeiras e entoavam os principais cantos de apoio. Nas intermediações do Morumbis, também houve rojões e fogos de artifício. Até mesmo o machucado Alisson apareceu e cumprimentou os torcedores após a festa

Panoarama

Na ida, o São Paulo conseguiu segurar um empate sem gols no Uruguai. Desta forma, a equipe precisa de uma vitória simples para passar às quartas de final.

O vencedor da partida esta noite vai encarar na próxima fase o Botafogo, que eliminou o Palmeiras na última quarta-feira. Em caso de novo empate, o confronto será decidido através dos pênaltis.

