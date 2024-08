Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen: onde assistir, escalações e arbitragem

Jogadores do Leverkusen durante treinamento da equipe - (crédito: Foto: Divulgação / Bayer)

As emoções do Campeonato Alemão estão de volta. O atual campeão Bayer Leverkusen visita o Borussia Mönchengladbach nesta sexta-feira (23), às 15h30 (de Brasília), no Borussia-Park, na partida de abertura da Bundesliga 2024/25.

Como chega o Borussia Mönchengladbach

O Mönchengladbach se movimentou no mercado de transferências e reforçou o elenco para esta nova temporada. Dentre as principais contratações da equipe estão o centroavante Tim Kleindienst (ex-Heidenheim), além dos meio-campistas Philipp Sander (ex-Holstein Kiel) e Kevin Stöger (ex-Bochum).

Além disso, a equipe estreou na temporada 2024/25 com uma vitória por 3 a 1 sobre o Erzgebirge Aue pela Copa da Alemanha.

A boa notícia é que o atacante Robin Hack está recuperado de lesão e estará à disposição nesta sexta-feira. No entanto, o técnico Gerardo Seoane não poderá contar com o goleiro Jan Olschowsky e o ponta Yvandro Borges, ambos lesionados.

Como chega o Bayer Leverkusen

Por outro lado, os atuais campeões da Bundesliga mantiveram o técnico Xabi Alonso no comando da equipe e ainda conseguiram reforçar o elenco com as chegadas dos franceses Martin Terrier e Jeanuël Belocian e o espanhol Aleix García.

Na estreia do Leverkusen na temporada 2024/25 com um empate contra o Stuttgart na Copa da Alemanha, mas a equipe garantiu a classificação nos pênaltis.

Ao mesmo tempo, a boa notícia para os torcedores do Leverkusen é que o técnico Xabi Alonso não terá desfalques para a partida desta sexta-feira.

Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen

1ª rodada do Campeonato Alemão 2024/25

Data e horário: sexta-feira, 23/08/2024, às 15h30 (de Brasília)

Local: Borussia-Park, em Mönchengladbach (ALE)

Borussia Mönchengladbach: Jonas Omlin, Joe Scally, Fabio Chiarodia, Ko Itakura, Luca Netz, Julian Weigl, Rocco Reitz, Franck Honorat, Kevin Stöger, Alassane Pléa, Tim Kleindienst. Técnico: Gerardo Seoane.

Bayer Leverkusen: Lukas Hradecky; Edmond Tapsoba, Robert Andrich, Piero Hincapié, Álex Grimaldo; Aleix García, Granit Xhaka, Jeanuël Belocian, Florian Wirtz, Amine Adli, Victor Boniface. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Robert Schröder (ALE)

VAR: Benjamin Cortus (ALE)

Onde assistir: sportv, globoplay e OneFootball

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.