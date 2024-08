Athletico vence Belgrano com um a menos e vai às quartas da Sul-Americana

O Athletico-PR está nas quartas de final da Sul-Americana. Nesta quinta-feira (22), o Furacão venceu o Belgrano fora de casa por 2 a 0, mesmo com um jogador a menos, e confirmou a classificação. Mastriani e Di Yorio anotaram os gols da vitória brasileira no estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina. Mesmo com a expulsão de Esquivel, aos 20 minutos do primeiro tempo, o time paranaense confirmou a vaga.

Dessa maneira, o Furacão avança com placar agregado de 4 a 1 e vai encarar o Racing, também da Argentina, nas quartas de final da Sul-Americana. O próximo adversário dos brasileiros eliminou o Huachipato, do Chile.

Além disso, cenas de violência do lado de fora do estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina, mancharam parte do espetáculo. O ônibus com a delegação do Athletico foi atingido por uma pedra na chegada ao local. Assim, por meio das redes sociais, o Furacão informou que um vidro do veículo quebrou, mas ninguém se feriu.

O jogo

A primeira etapa foi truncada na Argentina. O Belgrano tentou tomar a iniciativa do jogo, mas criou poucas chances reais de gol. Por outro lado, o Athletico apostava nos contra-ataques para levar perigo ao adversário. No entanto, ainda aos 20 minutos, Esquivel entrou por cima da bola em uma dividida com Quignón, atingiu o adversário e recebeu um cartão vermelho. Com vantagem numérica, os donos da casa aumentaram a pressão, mas o placar zerado prevaleceu até o fim.

Na volta do intervalo, o cenário esteve parecido nos primeiros momentos. Mas, o Furacão aproveitou um vacilo da zaga adversária e encaminhou a classificação. Mastriani tocou na saída do goleiro e abriu o placar aos nove minutos. Pouco depois, o Athletico levou um susto após o juiz assinar pênalti para o Belgrano, mas o VAR acabou sendo acionado para corrigir um toque de mão fora da área, para muita reclamação dos donos da casa. Apesar da interferência da arbitragem, o Belgrano foi para o tudo ou nada e pressionou o Furacão. Mas, a superioridade técnica do Athletico prevaleceu e Di Yorio, que saiu do banco de reservas, aproveitou boa jogada de Cannobio para anotar o segundo para os visitantes e confirmar a classificação.

BELGRANO 0x2 ATHLETICO

Oitavas de final da Sul-Americana – Jogo de volta

Data-Hora: 22/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Mário Alberto Kempes, Córdoba (ARG)

BELGRANO: Ignácio Chicco; Delgado (Heredia, aos 42′ do 2t), Matías Moreno e Meriano; Barinaga, Metilli; Facundo Quignon, Esteban Rolón (Reyna, no intervalo) e Juan Velásquez; Chavarría (Nicolás Fernández, no intervalo) e Franco Jara. Técnico: Juan Cruz Real.

ATHLETICO: Mycael; Erick, Kaíque Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho (Gabriel, aos 18′ do 2t), Christian, Zapelli (Fernando, aos 23′ do 1t); Cuello (Julimar, aos 41′ do 2t), Mastriani (Di Yorio, aos 18′ do 2t) e Canobbio. Técnico: Martín Varini.

Gols: Mastriani, aos 9′ do 2t (0-1); Di Yorio, aos 43′ do 2t (0-2)

Árbitro: Carlos Benitez (PAR)

Assistentes: Eduardo Cardozo e Milciades Saldivar (Ambos Paraguai)

VAR: Derlis Lopez (PAR)

Cartões amarelos: Rolón, Juan Cruz Real (técnico), Franco Jara (BEL); Erick, Martín Varini (técnico), Fernandinho (CAP)

Cartão vermelho: Esquivel (CAP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.