São Paulo derrota o Nacional e encara o Botafogo na Libertadores

Nesta quinta-feira (22), o São Paulo derrotou o Nacional por 2 a 0, no MorumBIS, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Os gols do Tricolor saíram com Bobadilla e Calleri. O resultado deu ao Tricolor o direito de manter vivo o sonho do tetracampeonato continental. Na próxima fase, o rival será o Botafogo.

Primeiro tempo com São Paulo melhor

O São Paulo dominou a partida na etapa inicial. Inteligente, o time de Luis Zubeldia pressionava e jogava de forma intensa em cima do Nacional, que pouco fazia quando tinha a bola nos pés. De forma natural, as chances eram criadas e o gol parecia cada vez mais maduro.

De tanto insistir, o gol do Tricolor saiu aos 30 minutos. Em tabela com Calleri, Bobadilla soltou o pé e acertou o ângulo, 1 a 0. Com a vantagem, o São Paulo acelerou o seu ritmo, mas parou nas boas defesas do goleiro Mejia.

Confusão no MorumBIS

No intervalo da partida, a torcida do Nacional entrou em confronto com a polícia militar. De acordo com as informações, os uruguaios fizeram gestos racistas aos brasileiros e a polícia resolveu entrar em ação. Incomodados com a represália, os uruguaios iniciaram uma confusão imensa no setor dos visitantes. A briga se estendeu até o começo do segundo tempo e o jogo ficou parado por alguns minutos.

Segundo tempo e Calleri define a vaga

Logo no minuto inicial o Tricolor resolveu a questão. Pela direita, Wellington Rato cruzou e Calleri entrou sozinho para cabecear e explodir o MorumBIS. Com a vantagem, o São Paulo reduziu o seu ímpeto e deu espaço ao Nacional, que em raro lance, Mauricio Pereyra soltou o pé de fora da área e acertou o poste. O lance empolgou o time uruguaio, que começou a rondar a área brasileira. Porém, a melhor chance foi em bola parada. Nico López bateu falta direta da intermediária e Rafael conseguiu salvar com a ponta dos dedos.

Susto em campo

Quando o jogo se encaminhava para o final, Izquierdo, zagueiro do Nacional, caiu em campo desacordado após passar mal. A ambulância entrou em campo e levou o jogador para o hospital. Enquanto era atendido, os jogadores das duas equipes colocavam a mão na cabeça em forma de desespero.

SÃO PAULO 2 X 0 NACIONAL-URU

Libertadores da América-2024 – oitavas de final (jogo da volta)

Data e horário: 22/8/2024, às 19h (de Brasília)

Local: MorumBIS, São Paulo (SP)

Público: –

Renda: –

Gols: Bobadilla, 30’/1ºT (1-0); Calleri, 1’/2ºT (2-0)

SÃO PAULO: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Bobadilla, Luiz Gustavo, Lucas Moura (Marcos Antônio, 54’/2ºT) e Luciano (André Silva, 54’/2ºT); Wellington Rato (Rodrigo Nestor, 32’/2ºT) e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

NACIONAL-URU: Mejía; Lozano, Coates (Izquierdo, intervalo) (Emiliano Velázquez, 45’/2ºT) e Polenta; Gabriel Paez, Oliva, Alexis Castro (Mauricio Pereyra, intervalo) e Sanabria (Nicolás Rodriguez, 19’/2ºT); Galeano, Betancourt (Herazo, 27’/2ºT) e Zabala (Nico López, 19’/2ºT). Técnico: Martín Lasarte.

Árbitro: Jhon Ospina (COL)

Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Roberto Padilla (COL)

VAR: Jhon Perdomo (COL)

Cartões Amarelo: Luiz Gustavo, Marcos Antônio (SAO) Gabriel Baez, Lozano (NAC)

Cartões Vermelho: –

