André, do Fluminense, ainda espera proposta do futebol inglês

Mesmo com a desistência do Fulham, da Inglaterra, o volante André e seu estafe acreditam que ele pode receber uma proposta do futebol inglês. Isto porque Wolverhampton e Manchester United estão interessados no jogador. Além disso, há negociação entre representante do atleta e clubes. Entretanto, não há oferta na mesa para o Fluminense. A informação é da TNT Sports.

As conversas estão acontecendo entre clubes interessados e empresários de André. Há negociação com algumas equipes da Inglaterra: Wolverhampton e Manchester United são os principais interessados na contratação do jogador. O estafe, aliás, não descarta uma saída para outros mercados.

O Fluminense recebeu uma proposta de 25 milhões (cerca de R$ 155,2 milhões) do Fulham por André, fazendo uma contraproposta de 35 milhões de euros (cerca de R$ 217,2 milhões). O clube inglês, porém, não a respondeu, comunicando nesta quinta a desistência pelo negócio.

Despedida?

Ainda nesta quinta, o próprio jogador fez publicações em sua conta no Instagram que remetem a um possível “adeus”. Afinal, ele publicou fotos de sua chegada ao Maracanã na final da Libertadores de 2023 e também com a taça após a conquista do título.

Nas redes sociais, torcedores acreditavam se tratar de um clima de despedida, unindo este fato ao comportamento do atleta após a vitória sobre o Grêmio, na última terça. Na ocasião, o jogador se apoiou em uma das traves após a disputa de pênaltis e ficou sozinho enquanto o restante do elenco comemorava a vaga nas quartas de final com a torcida.

Venda é importante para o Fluminense

Para as finanças do Fluminense é fundamental vender André. Tanto que no orçamento do ano, o Tricolor estipulou R$ 115 milhões em vendas, já contando com a saída do volante. O jogador, aliás, também tem o desejo de sair para Europa.

