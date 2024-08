Nacional cancela entrevista após incidente com jogador

Izquierdo deixou o MorumBIS na ambulância após cair no gramado - (crédito: Foto: Nelson Almeida/AFP via Getty Images)

Nesta quinta-feira (22), o São Paulo eliminou o Nacional por 2 a 0, no MorumBIS, pelas oitavas de final da Libertadores da América. Porém, o resultado negativo ficou em segundo plano para o time uruguaio, pois o zagueiro Juan Izquierdo desmaiou em campo e está na UTI do Hospital São Luis na luta pela vida.

O lance ocorreu na reta final do confronto. Sozinho, o atleta começou a andar para trás até cair no chão desacordado. Os companheiros chamaram os médicos, que prontamente pediram a entrada da ambulância.

De acordo com as informações do Nacional, Izquierdo deixou o gramado do MorumBIS consciente a caminho do hospital, mas no caminho voltou a desmaiar e foi levado a UTI para receber um atendimento mais intensivo dos médicos.

Por conta da situação delicada, o Nacional cancelou a sua entrevista de imprensa e os jogadores não irão passar pela zona mista do estádio. Vale citar, que Izquierdo foi lançado ao time no intervalo, onde ficou com a vaga do experiente Coates.

